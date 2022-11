A cura della Redazione

Pier Luigi Razzano, giornalista de La Repubblica Napoli e scrittore, sarà ospite della libreria Libertà di Torre Annunziata giovedì 24 novembre ore 18.30.

Nel suo ultimo libro, "La grande Zelda", pubblicato da Marsilio, Razzano dà voce a Zelda Sayre, moglie di Francis Scott Fitzgerald. E' Zelda a raccontare la parabola della storia che l'ha condotta a essere la compagna del grande scrittore americano e parte integrante del suo successo.

Il lettore conosce la donna nel 1930, quando viene ricoverata in una clinica in Svizzera. In preda ai fantasmi della sua mente, Zelda ripercorre la New York degli anni Venti e la vita accanto ad uno dei più grandi romanzieri del suo tempo.

Ma soprattutto rievoca i giorni in cui era in preda ad un'energia irresistibile, che la rendeva desiderabile agli occhi di uomini e donne. Zelda Sayre è stata una donna libera, fuori dal coro, bellissima.

L'incontro con Razzano è condotto dal gruppo di lettura della libreria. La partecipazione è aperta a tutti i curiosi.