A cura della Redazione

L’Associazione Ex Allievi Don Bosco "Don Pasqualino Dati", in collaborazione con l’Associazione Culturale Alfonsiana, presentano la I Rassegna Teatrale Città di Torre Annunziata “L’arte degli incontri”, presso il Teatro Don Bosco di via Margherita di Savoia a Torre Annunziata.

Sul palco quattro compagnie teatrali per altrettanti spettacoli a cadenza settimanale.

Inizierà il 30 aprile la Compagnia “ 'A Fenesta d' 'a Torre” con “De Pretore Vincenzo”. A seguire il 7 maggio la Compagnia delle Torri con “Non è una commedia… è una sceneggiata"; poi il 14 maggio la Compagnia Oplontis-Teatro con “Casa di frontiera”; infine il 21 maggio la Compagnia Piccola Ribalta Oplontina con “Tre pecore viziose”.

La direzione artistica è affidata a Leopoldo Speranza e Danilo Brancaccio.

L’obiettivo di tale iniziativa culturale è quello di destinare risorse alla Casa Salesiana ma soprattutto al nuovo Sportello Ascolto Antiusura, che è stato inaugurato circa un mese fa nei locali della parrocchia di S. Maria del Carmelo a via Cavour.

Per info e biglietti: 380.786.83.97 - 339.68.97.181.