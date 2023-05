A cura della Redazione

Venerdì 19 maggio, ore 18.30, sarà ospite della libreria Libertà di Torre Annunziata (Corso Vittorio Emanuele III, 417), Ezio Gavazzeni, autore del romanzo "La furia degli uomini". Il libro rievoca fatti clou per la storia del nostro Paese.

Siamo negli anni Novanta, in un casolare fuori Enna, durante un vertice di Cosa Nostra, viene decisa la stagione delle stragi del 1992, che si concretizzerà negli omicidi di Salvo Lima, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Nello stesso momento, in una località vicino a Monza, si sta svolgendo una riunione che vede la presenza di diversi personaggi del mondo imprenditoriale e istituzionale. Il loro intento: creare le condizioni per un golpe bianco.

L’agente dei Servizi segreti Francesco Mauri cercherà di far luce su quella lunga serie di omicidi e di attentati di stampo mafioso che ha segnato la storia del nostro Paese: dall’assassinio del giudice Antonino Scopelliti fino al momento della sparizione dell’agenda rossa dalla borsa di Paolo Borsellino, pochi minuti dopo l’esplosione in cui perse la vita con gran parte della sua scorta.

Con Gavazzeni, scrittore e redattore, interverranno all’evento Salvatore Borsellino, fratello del magistrato Paolo ucciso dalla Mafia nel luglio 1992, e Angelo Garavaglia Fragetta.

Modereranno il dibattito Salvatore Aulicino Mazzei, referente gruppo Siani di Torre Annunziata Agende Rosse, e Francesca Carlucci, Attivista del Movimento Agende Rosse.