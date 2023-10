A cura della Redazione

In occasione delle passeggiate serali nei siti del Parco archeologico di Pompei, sabato 21 ottobre ad Oplontis, l’Archeoclub d'Italia aps sede di Torre Annunziata "Mario Prosperi ", il Gruppo storico oplontino, l’ArevOd Ospitalità Diffusa per un turismo di qualità in Campania, e il Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata presentano: “Una sera d'autunno nella Villa di Poppea tra arte, musica e racconti”.

Itinerari guidati gratuiti, anche in lingua inglese e francese, alle ore 19.00, 20.00, 21.00 con approfondimento sul tema “Le ultime notti di Oplontis. Rectina, Plinio e l'eruzione del 79”, con la partecipazione dell'attore Antonio Annunziata.

Intermezzi musicali degli studenti del Liceo Pitagora-Croce: musiche di Monteverdi, Vivaldi, Bellini, Schubert, Britten, Andres, Rossini.

Costo del biglietto d'ingresso euro 8,00 + 1,00 (per l'Emilia Romagna).