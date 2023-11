A cura della Redazione

Saranno Francesco Pannofino e Katia Ricciarelli le guest star della XIII edizione di Cortodino, il festival di cortometraggi ideato dall’APS Esseoesse e dedicato alla memoria di Dino De Laurentiis che si terrà a Torre Annunziata dal 22 al 27 novembre.

Quest’anno Cortodino è organizzato dal Comune di Torre Annunziata, grazie al contributo della Regione Campania e Film Commission Piano Cinema, con la Direzione artistica di Filippo Germano. La giornata inaugurale si terrà mercoledì 22 novembre con il taglio del nastro e l’avvio delle proiezioni dei cortometraggi in concorso. Palazzo Criscuolo ospiterà la settimana di eventi mentre la serata finale con la premiazione dei vincitori si terrà presso il Teatro Don Bosco dell’Istituto Salesiano di Torre Annunziata.

Non solo proiezioni di cortometraggi, ma anche masterclass di sceneggiatura e cinema di animazione per giovani cineasti, presentazioni letterarie e visite guidate nei luoghi del cinema della città oplontina. Circa 120 opere in selezione, 19 i Paesi di provenienza, 16 anteprime, 8 mondiali e 8 italiane. Questi i numeri della XIII edizione che si preannuncia ricca di sorprese.

Oltre a Pannofino, noto doppiatore e attore, e all’attrice e soprano Katia Ricciarelli, presenti alla serata finale, saranno ospiti di questa edizione Anna Crispino, che il 22 novembre presenterà il libro "l'uomo che ho amato" dedicato al marito, l'attore Carlo delle Piane, e lo scrittore e umorista Amedeo Colella, che giovedì 23 sarà premiato nel corso delle proiezioni dei corti “Talento Campano”.

Durante la serata spazio alla proiezione del corto fuori concorso "Il mare che muove le cose" di Lorenzo Marinelli con Gea Martire e Nando Paone. Venerdì 24 novembre in programma la prima presentazione in città del libro “Voiello” degli autori Vincenzo Marasco, Salvatore Cardone e Antonio Papa. Sabato 25 novembre invece sarà a Torre Annunziata Elisabetta Villaggio, che presenterà il libro dedicato al papà Paolo “Fantozzi dietro le quinte”, mentre domenica 26, Cristiana Pedersoli, figlia di Bud Spencer, presenterà il libro “Bud, un gigante per papà”.

Spazio anche all’impegno civico e a temi sociali: mercoledì 22 giornata dedicata alla violenza di genere. Nell’Aula Consiliare di via Provinciale Schiti il convegno “La parità che contrasta la violenza” organizzato dall’Ambito N30 e a seguire la proiezione di “Il silenzio uccide” di Irene Magnani. Giovedì 23 invece spazio alla legalità con la proiezione di “Mi chiamo Giancarlo Siani” di Alessio Nuzzo seguito da un dibattito dove sarà presente Beatrice Federico, vedova Pastore. Sabato 25 invece giornata dedicata alla sensibilizzazione sulla patologia del diabete con la proiezione di “Ride for your life”.