Il teatro al Liceo “Pitagora - Croce” di Torre Annunziata. Oggi, venerdì 12 aprile, alle ore 16,45, la scuola metterà in scena “La vita è teatro”, tracce dello spettacolo teatrale nell’antica Pompei e nelle altre città vesuviane.

La serata è stata organizzata dall’Archeoclub Torre Annunziata “Mario Prosperi” e dalla presidente dell’associazione culturale, la professoressa Mirella Azzurro, in collaborazione con la dirigente scolastica dell’istituto Tiziana Savarese. Questa iniziativa avrà come protagonista Vincenzo Ruggiero Perrino, dottore di ricerca in Storia del teatro moderno e contemporaneo presso l’università degli studi di Napoli “L’Orientale”.

Autore di numerosi racconti, alcuni raccolti nel volume “La fragile natura di tutte le cose” e di opere teatrali, tra le quali “Visioni di identità nascoste”, Vincenzo Ruggiero Perrino introdurrà i presenti nell’affascinante mondo del teatro dell’antica Pompei, rivelandone segreti e bellezze. Una serata da non perdere per tutti quelli che amano la cultura teatrale classica e per coloro che intendono conoscerla a fondo.