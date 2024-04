Si apre il sipario, si va in scena. Anche questa volta è sold out per la compagnia teatrale “A Fenesta d' ‘a Torre”, che ripropone “Ditegli sempre di sì”, commedia di Eduardo de Filippo, con la regia di Vincenzo Genovese.

La replica dello spettacolo si è tenuta presso il teatro Don Bosco Salesiani di Torre Annunziata.

“Ditegli sempre di sì” è nella rassegna teatrale “Sognare...è realtà”. Un progetto a cui il presidente dell’associazione “Camminando con Don Bosco APs”, Luciano Donadio, tiene particolarmente. “Stiamo cercando tramite il vostro aiuto di rimodernare il nostro teatro grande – afferma Donadio prima della messa in scena – è fondamentale avere una struttura come questa. Viviamo di giovani che hanno diverse difficoltà nella vita e la nostra realtà deve poter permettere a tutti di avere o ricevere cultura. Il teatro può essere forma di espressione per molti ragazzi. Aiutateci a far sì che questo sogno di riavere un teatro possa diventare realtà”.

E mentre gli organizzatori dell’Unione Exallievi “Don Pasqualino Dati” salutano i presenti in sala, gli attori della compagnia teatrale “A Fenesta d' ‘a Torre”, si preparano per entrare in scena.

Ma cosa accade dietro le quinte di uno spettacolo teatrale? Come vivono questi momenti gli attori? C’è sicuramente grande adrenalina. Tutti radunati in una stanza si preparano. C’è chi indossa gli abiti di scena, chi si dedica al trucco e parrucco, chi ripete le battute. Emozioni particolari che caratterizzano chi sta per interpretare un personaggio a cui dare anima e corpo.

Prima che il sipario si apra, Vincenzo Genovese, regista dello spettacolo, raduna in cerchio i suoi attori. Ripete i momenti salienti ai singoli protagonisti, concede gli ultimi consigli. Una preghiera recitata in coro e poi l’urlo d’incitamento, l’applauso. Un momento davvero mistico. I loro volti sembrano quasi in uno stato di trance. Devono spogliarsi della loro identità e interpretarne una nuova per poter arrivare allo spettatore.

Applausi e tante risate arrivano dalla platea. La commedia e soprattutto gli attori hanno divertito il pubblico che sembra apprezzare lo spettacolo.

Dunque standing ovation per: Vincenzo Genovese, Roberta De Caro, Luciano La Rocca, Silvio Farina, Valeria Della Sala, Carmela Di Maio, Carolina Raiola, Antonio Maiorano, Pasquale Maiorano, Maria Salvatore, Maria Rosaria Cutolo, Giovanna Contento, Nicola Barba, Rosaria Schettino.

Ricordiamo che il 5 maggio 2024 la stessa compagnia riporterà in scena sempre al teatro Don Bosco Salesiani di Torre Annunziata lo spettacolo “A morte ‘e Carnevale” di Raffaele Viviani.