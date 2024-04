A cura della Redazione

Anche quest’anno il “Liceo Pitagora-B. Croce” di Torre Annunziata, diretto dalla prof.ssa Olimpia M. Tiziana Savarese, partecipa alla “Notte Nazionale del Liceo Classico”, giunta alla X edizione.

L’evento, ideato dal Prof. Rocco Schembra, sostenuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, con il partenariato di RAI Cultura e RAI Scuola, si svolgerà venerdì 19 aprile 2024, a partire dalle ore 18 in circa 350 licei classici. Anche in questa edizione, per la seconda volta, ai licei italiani si uniscono 14 licei stranieri.

Il tema della serata sarà: “Comprendere la bellezza, aspirare alla felicità, riscoprirsi umani. L’armonia e il suo contrario”

L’evento avrà luogo presso la Sede Centrale del Liceo in via Tagliamonte 13 a Torre Annunziata. Nella prima parte, che si terrà nell’Aula Magna “Benito Capossela”, interverrà il Prof. Gennaro Carillo, Ordinario di Storia del Pensiero Politico presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, che dialogherà con gli studenti sul tema “Harmonia/Symphonia/Enkrateia: avventure e disavventure della Temperanza”.

Seguiranno, dalle 19:30 alle 21:00, i Laboratori Tematici a cura degli studenti e dei docenti del Liceo.

La manifestazione si concluderà con la lettura recitata dell’Ode II, Alla Luna, di Giacomo Leopardi, eseguita dagli alunni dell’Indirizzo Classico, dalle 21:00 alle 22:00.

La Notte Nazionale del Liceo Classico costituisce un momento rilevante per la valorizzazione e la promozione della cultura classica antica da cui scaturiscono riflessioni e stimoli sempre attuali, contribuendo a focalizzare l’attenzione su un percorso di studi che non ha eguali in nessun’altra nazione del mondo.