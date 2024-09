A cura della Redazione

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il cui tema quest'anno riguarda "Le vie di comunicazione… che hanno reso possibile relazioni e scambi fra i popoli e le culture", l'Archeoclub d'Italia - sede di Torre Annunziata "Mario Prosperi", il Gruppo Storico Oplontino e il Centro Studi Storici "Nicolò D'Alagno", propongono un fine settimana ricco di cultura e bellezza.

In particolare sabato 28 settembre Archeoclub e Gruppo storico oplontino organizzano nella villa di Poppea, aperta per l'occasione dalle 20,00 alle 23,00 (ultimo ingresso alle 22,00) itinerari guidati gratuiti con approfondimento su "Storia della navigazione antica", piccola mostra di modellini di navi onerarie e breve rappresentazione di un rito isiaco. Il costo del biglietto d'ingresso sarà di 1 euro. I visitatori saranno accolti da ArevOd, associazione rete di Ospitalità diffusa per un turismo di qualità.

Domenica 29, invece, Archeoclub e Centro Studi Storici "Nicolò D'Alagno" propongono una passeggiata culturale lungo la Strada Regia delle Calabrie per illustrare ai partecipanti le principali testimonianze di interesse storico-artistico che si incontrano lungo il percorso da Torre Nord a Torre Sud.

Questo l'itinerario proposto con partenza da Villa del Parnaso alle 9,30: Villa del Parnaso, Palazzo delle scuderie e regie poste (esterno), Santuario dello Spirito Santo (esterno), Palazzo Criscuolo (esterno), Chiesa dell'Immacolata Concezione (interno), Impianti industriali di epoca feudale, Antiche lapidi con editto borbonico del 1785, Parrocchia Ave Gratia Plena-Basilica pontificia di Maria SS. della Neve (interno).