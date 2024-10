A cura della Redazione

Sarà Palazzo Criscuolo a Torre Annunziata ad ospitare la presentazione del nuovo libro di Carmen Verde “Una minima infelicità”. Alle ore 11.00 di sabato 26 ottobre 2024 la scrittrice incontrerà i giovani del territorio e in particolare gli studenti degli istituti superiori della città. L’evento è il preludio alla terza edizione 2025 della kermesse culturale “Insieme nelle bellezze” promosso dall’associazione “Caffè Letterario Nuovevoci”, in partenariato con il Liceo Statale “Pitagora-Croce”, il Liceo Artistico e delle Scienze Umane “Giorgio de Chirico”, l’Istituto di Istruzione Secondaria “Guglielmo Marconi” e l’Istituto Alberghiero “Augusto Graziani” di Torre Annunziata.

Il romanzo “Una minima infelicità” di Carmen Verde è stato inserito nella dozzina del Premio Strega 2023. E’ una storia vertiginosa, una nave in bottiglia che non si può smettere di ammirare. Annetta racconta la sua vita vissuta all’ombra della madre, Sofia Vivier. Bella, elegante, inquieta, Sofia si vergogna del corpo della figlia perché è scandalosamente minuto. Una petite che non cresce, che resta alta come una bambina. Racconto assolutamente profondo ed intrigante.