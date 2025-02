Da Francesca e Nunziata (1995)... a Francesca e Nunziata (2024), con questo titolo verrà presentato sabato 15 febbraio, alle ore 17,30, il famoso romanzo della scrittrice torrese Maria Orsini.

La location scelta è Villa Fernandes, a Portici, uno splendido esempio di opera architettonica del ventesimo secolo, bene confiscato alla camorra ed entrato ufficialmente a far parte del patrimonio della città di Portici nel 1999. E chi poteva essere il testimonial del libro se non Domenico Orsini, nipote di Maria Orsini? Fu lui ad incoraggiare la zia ad inviare il manoscritto del romanzo alla regista Lina Wertmüller che girò l’omonimo film. E sempre lui a parteciparvi come attore nel ruolo di Enrico, figlio di Francesca.

L’iniziativa ha come filo conduttore “Maria Orsini Natale, storia di una scrittrice vesuviana. Una storia di Donne, di imprenditoria e di Sud”. Porterà i saluti Antonella Renzullo, presidente dell’associazione Tells Italy; modererà la professoressa Tommasina La Rocca, vicepresidente dell’associazione Matacultura. Le letture di passi del romanzo saranno a cura dell’attrice Tiziana Tirrito e dello stesso Domenico Orsini. Attore e regista teatrale, porta proprio il nome e cognome del suo trisnonno, fondatore a Torre Annunziata nel 1881 del pastificio e marito di Francesca Atripaldi. Entrambi nel romanzo di Maria Orsini hanno assunto però i nomi di Giordano Montorsi e Francesca De Crescenzo.

Nell’ambito della presentazione ci sarà anche una testimonianza di Nunziato Setaro, che gestisce insieme ai fratelli Vincenzo e Giovanni l’omonimo pastificio di Torre Annunziata fondato nel 1939 proprio dal nonno Nunziato.