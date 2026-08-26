Torre Annunziata, al Teatro Nexus otto spettacoli per la stagione 2026/2027

A cura della Redazione

Otto spettacoli, nomi conosciuti del teatro, della comicità e della musica e un cartellone che accompagnerà il pubblico da novembre ad aprile. È pronta la stagione teatrale 2026/2027 del Teatro Nexus di Torre Annunziata, inserita nel circuito delle stagioni del Teatro Pubblico Campano, diretto da Alfredo Balsamo.

Gli spettacoli si terranno al Nexus MaxiMall Entertainment, in via Castriota 43, presso il MaxiMall Pompei, con inizio alle ore 21. L'abbonamento agli otto appuntamenti costa 200 euro.

Biagio Izzo apre la stagione

Il sipario si alzerà venerdì 20 novembre con Biagio Izzo, protagonista di Finché giudice non ci separi, commedia di Augusto Fornari, Antonio Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli, per la regia di Augusto Fornari.

Il 4 dicembre sarà la volta di Monica Sarnelli con Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci, spettacolo scritto da Federico Vacalebre e diretto da Carlo Cerciello, con Cinzia Cordella.

Il 16 dicembre spazio invece a Massimo Lopez con il Massimo Lopez Show, un one man show tra musica, swing e comicità accompagnato dalla Jazz Company.

Da Maria Bolignano ai Gemelli di Guidonia

Il nuovo anno si aprirà giovedì 14 gennaio con Le Pornoprecarie, quelle di OnlyFals, commedia con Maria Bolignano, Nunzia Schiano e Yuliya Mayarchuk, scritta dalla stessa Bolignano e diretta da Maria Bolignano e Fabiana Fazio.

Il 5 febbraio arriveranno i Gemelli di Guidonia con GEMETFLIX – come si cambia, spettacolo di Eduardo, Gino e Pacifico Acciarino, Massimiliano Elia e Massimiliano Papaleo.

Musica protagonista il 5 marzo con Raiz e il Solis String Quartet in Chi tene 'o mare, con Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio ai violini, Gerardo Morrone alla viola e Antonio Di Francia al violoncello e agli arrangiamenti.

Paola Minaccioni e “I Ditelo Voi” chiudono il cartellone

Il 2 aprile sarà la volta di Paola Minaccioni con Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow, di Julia May Jonas, con Monica Nappo e Valentina Spaletta Tavella e la regia di Cristina Spina.

A chiudere la stagione, venerdì 16 aprile, saranno I Ditelo Voi con Dirotta sul nulla, scritto e diretto dal trio insieme a Francesco Prisco.

La stagione è realizzata con il contributo della Regione Campania e vede la presenza, tra i soggetti istituzionali, del Comune di Torre Annunziata – Assessorato alla Cultura e allo Spettacolo.

Per informazioni e abbonamenti è possibile rivolgersi al botteghino del Nexus MaxiMall Entertainment. L'abbonamento agli otto spettacoli ha un costo complessivo di 200 euro.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook