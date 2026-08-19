Torre Annunziata, Oplontis apre di sera: visite guidate e rievocazioni nella Villa di Poppea

A cura della Redazione

La Villa di Poppea a Torre Annunziata torna protagonista delle aperture serali promosse dal Parco Archeologico di Pompei. Tra settembre e ottobre il sito di Oplontis ospiterà una serie di itinerari guidati gratuiti e approfondimenti tematici pensati per accompagnare i visitatori alla scoperta della vita quotidiana, degli usi e dei costumi dell'antica Roma.

L'iniziativa è organizzata dall'Archeoclub di Torre Annunziata e dal Gruppo Storico Oplontino, in collaborazione con la Rete di Ospitalità Diffusa ArevOd.

Quattro serate nella Villa di Poppea

Gli itinerari guidati si svolgeranno dalle 19.30 alle 21.30, orario di partenza dell'ultimo percorso, e saranno arricchiti ogni sera da un approfondimento diverso.

Si parte venerdì 4 settembre con “La medicina antica nell'area vesuviana”. L'11 settembre spazio invece alla storia delle donne della corte imperiale con “Le mogli di Nerone. Ottavia e Poppea a confronto”.

Il 18 settembre l'attenzione si sposterà sul mondo dello spettacolo romano con “Maschere e teatro. Scene da Plauto”. Ultimo appuntamento in programma il 9 ottobre, dedicato a “La lavorazione del vetro. Balsamari e profumi”.

Gli itinerari guidati sono gratuiti, mentre per accedere al sito archeologico è previsto il biglietto d'ingresso di 7 euro, ferme restando le riduzioni e le gratuità stabilite dalla normativa.

Le Giornate europee del patrimonio

Un programma ancora più articolato è previsto per il 26 e 27 settembre, in occasione delle Giornate europee del patrimonio, con iniziative organizzate dal Gruppo Archeologico Kyme e la partecipazione dei rievocatori del Gruppo Storico Oplontino.

La mattina del 26 settembre sarà dedicata a “Musica, maschere e teatro”. In serata i visitatori saranno invece accompagnati nel mondo delle terme, dello sport e degli spettacoli gladiatori con “Terme e sport. Ludi gladiatorii”. La rievocazione comprenderà anche la premiazione di due atleti da parte di Nerone.

Per l'apertura serale del 26 settembre il biglietto d'ingresso costerà un euro.

Poppea e Cleopatra, vino e sapori dell'antichità

Domenica 27 settembre, in mattinata, il percorso sarà dedicato a due delle figure femminili più affascinanti del mondo antico: “Poppea e Cleopatra: fascino e potere”. L'approfondimento riguarderà anche la cosmesi nell'antico Egitto e a Roma e i gioielli della Villa B di Oplontis.

Nel pomeriggio si passerà invece alla navigazione e al commercio del vino nell'antichità. In programma anche “Versi di…vini”, con la lettura di testi dedicati al vino, e un archeoaperitivo con degustazione di cibi ispirati all'epoca romana.

Un calendario che punta così a trasformare la visita agli scavi di Oplontis in un'esperienza più ampia, nella quale archeologia e rievocazione storica diventano strumenti per raccontare la società romana proprio negli ambienti della monumentale residenza attribuita a Poppea.