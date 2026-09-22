Torre Annunziata, Giornate Europee del Patrimonio: la Villa di Poppea rivive tra Nerone, gladiatori e antichi banchetti

La Villa di Poppea di Torre Annunziata si prepara a celebrare le Giornate Europee del Patrimonio 2026 con due giornate dedicate alla storia, alla cultura e alla vita quotidiana nel mondo antico.

Sabato 26 e domenica 27 settembre l’area archeologica di Oplontis ospiterà visite guidate, rievocazioni storiche e banchetti didattici, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi nell’atmosfera dell’epoca romana.

Gli itinerari saranno curati dall’Archeoclub di Torre Annunziata “Mario Prosperi”, mentre le ricostruzioni storiche vedranno impegnati il Gruppo storico Oplontino, il Centro Studi Storici “Nicolò D’Alagno” e l’APS Pro loco Spartacus. L’accoglienza dei visitatori sarà affidata alla Rete di Ospitalità Diffusa ArevOd. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Teatro, musica e maschere del mondo antico

Il programma prenderà il via sabato 26 settembre, dalle ore 10 alle 13, con l’iniziativa “Teatro, musica e maschere del mondo antico”, alla quale parteciperà Gianluca Zammarella.

Un percorso pensato per raccontare le forme dello spettacolo nell’antichità, attraverso le maschere, la musica e le rappresentazioni teatrali che accompagnavano la vita pubblica e religiosa delle comunità romane.

Il costo del biglietto d’ingresso sarà di 8 euro.

Ludi gladiatori alla presenza di Nerone

La Villa di Poppea riaprirà in via straordinaria anche nella serata di sabato, dalle ore 20 alle 23, con ingresso al prezzo simbolico di un euro.

Il tema sarà “Terme e sport nell’antichità. Ludi gladiatorii in presenza di Nerone. L’imperatore premia due atleti”.

Le rievocazioni sono previste alle 20.30 e alle 21.30 e condurranno il pubblico nel mondo degli spettacoli gladiatori e delle competizioni atletiche dell’antica Roma. Alle ore 20 sarà inoltre disponibile una visita guidata in lingua inglese.

Poppea e Cleopatra, fascino e potere

Domenica 27 settembre, dalle 10 alle 13, sarà la volta di “Poppea e Cleopatra: fascino e potere”.

L’iniziativa sarà dedicata a due delle figure femminili più affascinanti dell’antichità e permetterà di scoprire cosmetici e gioielli di epoca egizia e romana, ricostruendo rituali di bellezza, simboli di prestigio e strumenti di seduzione e rappresentazione del potere.

Anche per questo appuntamento il biglietto d’ingresso costerà 8 euro.

Navigazione e commercio del vino

Il programma si concluderà domenica pomeriggio, dalle 16 alle 18.30, con l’iniziativa “Navigazione e commercio del vino nel mondo antico”.

Il pubblico potrà conoscere le rotte, le imbarcazioni e gli scambi commerciali attraverso i quali il vino veniva trasportato nel Mediterraneo, uno dei prodotti più importanti dell’economia antica.

La giornata sarà arricchita da “Versi di…vini”, a cura di Antonio Annunziata e Leopoldo Speranza. Il costo del biglietto sarà di 8 euro.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nella Villa di Poppea, in via Sepolcri a Torre Annunziata, uno dei più importanti tesori archeologici dell’area vesuviana.

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