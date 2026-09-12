Torre Annunziata, passeggiate serali alla Villa di Poppea: teatro e archeologia a Oplontis

Una serata tra archeologia, storia e teatro nella suggestiva cornice della Villa di Poppea. Venerdì 18 settembre tornano a Torre Annunziata le passeggiate serali nel sito archeologico di Oplontis, curate dall’Archeoclub di Torre Annunziata.

Le visite si svolgeranno dalle 19.30 alle 21.30, orario dell'ultimo itinerario. È previsto anche un percorso in lingua inglese alle ore 20.

Plauto protagonista tra gli ambienti della villa

A rendere particolare la serata sarà l'iniziativa “Maschere e teatro. Scene dall'Aulularia di Plauto”. Durante il percorso archeologico i visitatori potranno assistere ad alcune scene ispirate alla celebre commedia del drammaturgo latino.

Parteciperanno Giovanni Caso, Antonio Annunziata e Leopoldo Speranza, portando il teatro antico all'interno degli ambienti della villa romana e offrendo così un modo diverso di conoscere e vivere il patrimonio archeologico oplontino.

Biglietto a 7 euro

Il costo del biglietto d'ingresso è di 7 euro, mentre gratuità e riduzioni saranno applicate secondo la normativa vigente.

L'appuntamento è presso il sito archeologico di Oplontis-Villa di Poppea, in via Sepolcri a Torre Annunziata.

L'iniziativa rappresenta un'ulteriore occasione per valorizzare nelle ore serali uno dei più importanti tesori archeologici della città, combinando la visita alla Villa di Poppea con la suggestione del teatro classico.