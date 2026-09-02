Capri celebra Toni Servillo, Premio Faraglioni alla carriera: «Questo mestiere non si fa da soli»

A Capri, nella suggestiva cornice della Certosa di San Giacomo, la XXXI edizione del Premio Faraglioni Capri International 2026 ha premiato uno dei grandi interpreti del nostro tempo: Toni Servillo. Un riconoscimento alla carriera, ma soprattutto a un’idea del teatro e del cinema come luoghi di ascolto, disciplina, memoria e incontro.

«Questo è un mestiere che non si fa da soli»

«Questo è un mestiere che non si fa da soli». Sono le parole che Toni Servillo ha pronunciato ricevendo il Premio Faraglioni Capri International 2026.

Toni Servillo sul palco del Premio Faraglioni rappresenta la storia del teatro, la fatica dell’attore, la gratitudine verso chi ha condiviso la scena. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Un “misterioso patto” che ogni sera si rinnova tra chi racconta e chi ascolta.

Toni Servillo non è semplicemente un attore che riceve un premio. È un artista che ha fatto del mestiere dell’attore una forma di conoscenza.

Prima della fama viene il mestiere

C’è qualcosa di profondamente controcorrente nel modo in cui Servillo concepisce la propria professione. In un’epoca che tende a confondere l’attore con la celebrità, egli continua a ricordare che prima della fama viene il mestiere.

Il mestiere significa studio. Significa disciplina, significa provare ancora quando si pensa di aver già trovato, significa ascoltare una parola fino a scoprirne il peso nascosto, significa comprendere che un personaggio non si conquista con l’istinto soltanto, ma attraverso un lungo lavoro di avvicinamento.

È questa cultura dell’attore che Servillo custodisce e trasmette. Una cultura nella quale il talento non è un punto d’arrivo, ma un punto di partenza.

Dal teatro al cinema, senza perdere le proprie radici

Il successo internazionale non ha mai cancellato in Servillo l’origine teatrale. Al contrario, l’ha resa più evidente. Anche davanti alla macchina da presa, il suo cinema conserva qualcosa della scena: la precisione del gesto, l’importanza del ritmo, la capacità di costruire una presenza.

Servillo appartiene a quella rara categoria di interpreti per i quali la recitazione non consiste nel mostrare sé stessi, ma nello scomparire dentro un’altra vita.

È forse per questo che i suoi personaggi restano. Non perché siano semplicemente interpretati con maestria, ma perché sembrano portare dentro di sé una parte della nostra storia collettiva.

Attraverso di loro passa un’Italia fatta di potere e fragilità, ironia e tragedia, eleganza e disordine, memoria e contemporaneità.

L'attore contro il mito del genio solitario

La frase pronunciata a Capri dopo aver ricevuto il premio acquista così un significato ancora più grande.

Non è soltanto un ringraziamento, è una dichiarazione poetica contro l’idea dell’artista come individuo isolato, contro il mito del genio solitario. Un modo per ricordarci che ogni grande interpretazione nasce da una relazione: con un autore, con un regista, con gli altri attori, con i tecnici, con la musica, con lo spazio. E soprattutto con il pubblico.

Perché il teatro accade soltanto quando qualcuno, da una parte della scena, parla e qualcun altro, dall’altra, è disposto ad ascoltare. È un’arte fragile: succede una volta e poi scompare.

Da Capri una frase che resta

Resta soltanto nella memoria. Toni Servillo lascia Capri con un grande riconoscimento tra le mani. A noi resta la sua frase: «Questo è un mestiere che non si fa da soli».