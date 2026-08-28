Torre Annunziata, alla Villa di Poppea un viaggio nella medicina dell'antica Roma

A cura della Redazione

Un viaggio indietro di duemila anni per scoprire come i Romani curavano malattie e ferite, quali rimedi utilizzavano e quali conoscenze mediche avevano sviluppato. Venerdì 4 settembre la Villa di Poppea a Oplontis, a Torre Annunziata, ospiterà “La medicina antica nell’area vesuviana – Conoscenze, rimedi e pratiche”, un appuntamento dedicato alla medicina nel mondo romano.

L'iniziativa rientra nel programma di valorizzazione del sito archeologico oplontino e offrirà ai visitatori l'opportunità di conoscere un aspetto particolare della vita quotidiana degli antichi abitanti dell'area vesuviana.

Strumenti, erbe e antichi rimedi TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Nel corso della serata sarà proposta un'esposizione di strumenti medici, erbe e sostanze utilizzate nell'antichità, permettendo al pubblico di avvicinarsi alle conoscenze terapeutiche dell'epoca.

La medicina romana aveva infatti assimilato numerose conoscenze provenienti dal mondo greco, affiancando all'utilizzo di strumenti chirurgici preparati ricavati da piante, erbe e altre sostanze naturali.

Particolare spazio sarà riservato anche alle dimostrazioni e alle rievocazioni, attraverso le quali verranno illustrate alcune pratiche mediche diffuse nel mondo romano.

Visite guidate nella Villa di Poppea

A completare il programma ci saranno itinerari guidati alla scoperta degli ambienti della Villa di Poppea e dei contesti collegati alla salute e al benessere.

L'iniziativa consentirà così di raccontare Oplontis da una prospettiva differente, mettendo in relazione gli straordinari ambienti della villa romana con abitudini, conoscenze e pratiche della società di duemila anni fa.

La serata rappresenta inoltre un'occasione per visitare uno dei principali tesori archeologici di Torre Annunziata in un orario particolarmente suggestivo.

Orari e biglietti

L'appuntamento è fissato per venerdì 4 settembre 2026, dalle ore 20 alle 22.

Il biglietto d'ingresso costa 7 euro, mentre sono previste gratuità e riduzioni secondo la normativa vigente.

L'evento vede la partecipazione del Parco Archeologico di Pompei, insieme alle realtà e associazioni coinvolte nell'iniziativa, tra cui l'Archeoclub di Torre Annunziata "Mario Prosperi", con l'obiettivo di coniugare divulgazione storica, rievocazione e valorizzazione del patrimonio archeologico di Oplontis.

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