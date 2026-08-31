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Torre Annunziata, Federico Sequino debutta con “Gemini”: un romanzo sulla Roma imperiale

Torre Annunziata, Federico Sequino debutta con “Gemini”: un romanzo sulla Roma imperiale

Il giovane studente del Liceo Pitagora-Croce firma “Gemini - La nascita di un semidio”, un’avventura tra storia, mito e mistero che sorprende per maturità e capacità narrativa.

(5 minuti di lettura)
A cura di Bernardo Esposito

Un giovane autore torrese, studente del Liceo scientifico Pitagora-Croce di Torre Annunziata, firma un romanzo storico-epico che intreccia la Roma imperiale, la figura di Arminio, il mito e il mistero. Un’opera sorprendentemente matura, scorrevole e appassionante.

Ci sono libri che raccontano una storia e libri che, invece, riescono a trasportare il lettore dentro la storia. Gemini – La nascita di un semidio, opera di Federico Sequino, appartiene, a mio avviso, a questa seconda categoria.

La cosa che colpisce, ancora prima della trama, è la giovane età dell’autore. La sua impresa letteraria assume così un significato ancora più particolare. In un tempo nel quale si parla spesso dei giovani soltanto in termini di difficoltà, fragilità o disorientamento, incontrare un ragazzo che sceglie di confrontarsi con la storia antica, la mitologia e la scrittura di un romanzo ambizioso è motivo di autentico entusiasmo.

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Due gemelli in fuga dalla Roma di Tiberio

Gemini è davvero un romanzo ambizioso. La vicenda conduce il lettore nella Roma dell’età imperiale, in un mondo dominato dalle lotte di potere, dalle ambizioni degli uomini e dalle inquietudini di un Impero che, dietro la propria immensa potenza, nasconde paure e fragilità.

Al centro della storia ci sono due gemelli, Giulio Agrippa e Maecenio, avvolti da origini misteriose e destinati a diventare il bersaglio dell’imperatore Tiberio e del generale Germanico. Per proteggerli, il senatore Gaio Terenzio Valerio affida il loro destino al figlio Labeo, incaricato di condurli lontano da Roma, oltre i confini dell’Impero, verso le terre selvagge della Germania.

È qui che la storia assume un respiro ancora più grande. Montagne, villaggi ostili, foreste impenetrabili e territori nei quali sembra che il passato non sia mai realmente morto fanno da scenario a una fuga che diventa progressivamente un viaggio iniziatico.

Sullo sfondo compare una delle figure più affascinanti della storia di Roma e dell’antica Germania: Arminio, il condottiero capace di sfidare la potenza romana e di cambiare il corso degli eventi.

Quando la storia incontra il mito

Ma Gemini non è soltanto un romanzo storico. È proprio questo, forse, uno degli aspetti che ho apprezzato maggiormente dell’opera.

Federico Sequino parte dalla storia, la osserva, la attraversa e poi lascia spazio al mito, al mistero e all’immaginazione. La realtà storica diventa così il terreno sul quale costruire una vicenda narrativa capace di interrogarsi sul destino, sulle origini, sul rapporto tra uomo e potere e sulle forze che sembrano sfuggire al controllo umano.

Particolarmente interessante è il percorso di Giulio Agrippa, tormentato da visioni e presagi che lentamente incrinano le certezze del protagonista e, insieme a lui, quelle del lettore.

La fuga, che inizialmente sembra essere soltanto una necessità per sopravvivere, si rivela qualcosa di molto più profondo: l’inizio di un destino che affonda le proprie radici in un passato oscuro e in forze antiche.

Un equilibrio tra guerra, fantasia e soprannaturale

È proprio nell’equilibrio tra storia e fantasia, guerra e mito, realtà e soprannaturale che il romanzo trova la sua identità.

La scrittura è scorrevole e curata, capace di accompagnare il lettore attraverso una vicenda complessa senza appesantirla. Le scene d’azione, i momenti di tensione e le rivelazioni si susseguono mantenendo vivo il ritmo narrativo.

Ma ciò che sorprende maggiormente è la volontà di costruire non soltanto un’avventura, bensì un vero universo narrativo.

Leggendo Gemini ho avuto la sensazione di trovarmi davanti a un autore che, pur essendo giovanissimo, ha già compreso una cosa fondamentale della narrativa: una storia appassiona quando dietro gli avvenimenti ci sono uomini, paure, desideri e domande. È proprio questo uno degli aspetti più belli dell’opera.

Federico rende viva la Roma imperiale

Federico Sequino non guarda alla Roma imperiale come a un reperto lontano, chiuso nelle pagine dei manuali scolastici. La rende viva. La trasforma in un luogo di passioni, conflitti, tradimenti e misteri.

Tiberio, Germanico, Arminio e gli altri protagonisti non sono semplicemente nomi appartenenti a un’epoca remota: diventano parte di una storia nella quale il lettore può immergersi.

Da lettore, e da persona che ha avuto modo di avvicinarsi a questo lavoro, ritengo che Gemini – La nascita di un semidio meriti attenzione e curiosità. Non soltanto perché è il frutto dell’impegno di un giovanissimo autore, ma soprattutto perché dietro la giovane età di Federico Sequino c’è un’evidente passione per la storia e la scrittura.

Misurarsi con un progetto letterario così importante significa immaginare Roma, la Germania, le guerre, i miti e i misteri dell’antichità con lo sguardo libero e creativo della propria generazione.

In un’epoca nella quale troppo spesso ai giovani viene chiesto soltanto di consumare storie create da altri, è bello incontrare qualcuno che ha scelto di scriverne una propria.

Un giovane autore alla sua prima sfida narrativa

Gemini è dunque un viaggio nella Roma imperiale, ma anche un viaggio nelle possibilità dell'immaginazione. E questa è forse la promessa più interessante: che dietro la storia di Giulio Agrippa e Maecenio ci sia ancora molto da raccontare.

Con l’uscita di Gemini, Federico Sequino entra così nel territorio affascinante e difficile della narrativa. E lo fa con il coraggio di chi, pur essendo giovanissimo, ha scelto di guardare molto indietro nel tempo per provare a raccontare qualcosa che riguarda ancora profondamente il presente: la ricerca delle proprie origini, la lotta contro il destino e il desiderio, antico quanto l’uomo, di scoprire chi siamo davvero.

Per questo Gemini mi ha colpito. Perché è un romanzo storico, certo. È un’avventura. È un racconto di guerra e di mito.

Ma, soprattutto, è il sogno di un giovane autore che ha avuto il coraggio di trasformare la propria passione in una storia da condividere con gli altri.

E quando un libro nasce da una passione autentica, vale sempre la pena aprirlo e cominciare a leggere.

 

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