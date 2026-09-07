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Torre Annunziata, Giuseppe Lucibelli racconta le sue radici nel romanzo “Il leone, il sole e le stelle”

Torre Annunziata, Giuseppe Lucibelli racconta le sue radici nel romanzo “Il leone, il sole e le stelle”

Dalla Costiera Amalfitana alla città oplontina, un viaggio attraverso i secoli nella storia della famiglia dell’autore. Presentazione il 9 settembre alla libreria Libertà.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Un viaggio nel tempo e nello spazio per riscoprire la propria storia familiare, attraverso i secoli e partendo dalla Costiera Amalfitana fino ad arrivare a Torre Annunziata.

È questo il filo conduttore del libro "Il leone, il sole e le stelle", un romanzo di Giuseppe Lucibelli, noto medico veterinario di Torre Annunziata, giornalista pubblicista dal 1987, coautore nel 2000 del volume Savoia, storia e leggenda dall'Oncino al Giraud. Una ricostruzione minuziosa delle proprie radici, ad iniziare dalla trasformazione del cognome, dai Nucibello di Pogerola, poi Lucibello e infine Lucibelli.

Il titolo del libro prende spunto dallo stemma di famiglia, adottato agli inizi dell'Ottocento dal vescovo di Sora Andrea Lucibello. Il romanzo sarà presentato presso la libreria "Libertà " di Torre Annunziata, al corso Vittorio Emanuele III, mercoledì 9 settembre alle ore 19,00. L'autore dialogherà con il professore Salvatore Cardone, giornalista di TorreSette, nell'ambito della rassegna #librionline, curata da Maria Pia Nocerino.

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