Torre Annunziata, una serata per Anita Sorrentino: sul palco i giovani talenti del territorio

Un palco per i giovani, un’occasione per esprimere il proprio talento e una serata speciale per mantenere vivo il ricordo di Anita Sorrentino. È questo lo spirito dell’evento in programma martedì 8 settembre, alle ore 19.30, presso l’Istituto Maria Mazzarello, organizzato dall’Associazione Amici di Anita Sorrentino, nata proprio nel nome e nel ricordo della giovane Anita.

Una manifestazione che unisce arte, solidarietà e amore, trasformando il dolore della perdita in un progetto capace di regalare opportunità, emozioni e visibilità alle nuove generazioni.

Cantanti, attori, ballerini e musicisti sotto i riflettori

Anche quest’anno il palco sarà protagonista di una vera e propria festa del talento. Cantanti, attori, ballerini e musicisti, giovani promesse del territorio, avranno la possibilità di esibirsi davanti al pubblico e vivere per una sera la magia dei riflettori. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Ognuno di loro avrà l’opportunità di esprimere liberamente la propria arte e condividere con gli spettatori il frutto della passione e dell'impegno coltivati nel tempo.

A fare da padrino della serata sarà Gian Pietro Ianneo, attore napoletano che accompagnerà questo appuntamento dedicato ai giovani e alla memoria di Anita.

La conduzione sarà invece affidata a Pasquale Nastri, attore della compagnia teatrale Senzarteneparte.

Il ricordo di Anita trasformato in un progetto per i giovani

L’iniziativa si inserisce nel percorso portato avanti negli anni dall’Associazione Amici di Anita Sorrentino, che ha scelto di ricordare la giovane attraverso un impegno concreto: dare spazio ai ragazzi, valorizzarne le capacità e offrire loro un palcoscenico sul quale sentirsi protagonisti.

Dietro questo progetto ci sono anche Pina e Biagio, i genitori di Anita, che da anni trasformano il ricordo della figlia in un impegno rivolto agli altri.

Al loro fianco ci sono da sempre le insegnanti Annamaria Raiola, Elisa Esposito e Serenella Sorrentino, che sostengono le attività dell'associazione e le iniziative dedicate ai giovani.

Quando il talento incontra la solidarietà

L’appuntamento dell’8 settembre sarà dunque molto più di un semplice spettacolo. Sarà una serata nella quale il talento incontrerà la solidarietà e il ricordo proverà a trasformarsi in futuro.

Il messaggio dell’evento è racchiuso in due parole semplici ma profonde: arte e amore. Arte come strumento di espressione, libertà e crescita; amore come forza capace di mantenere vivo il ricordo di Anita e, allo stesso tempo, generare qualcosa di positivo per gli altri.

Uno spettacolo gratuito aperto a tutti

La manifestazione sarà benefica, gratuita e aperta al pubblico. Al centro della scena ci saranno soprattutto i ragazzi e il loro talento.

Per una sera, i riflettori saranno tutti per loro. E attraverso quelle luci continuerà a brillare anche il ricordo di Anita.