Torre Annunziata, passeggiate serali alla Villa di Poppea: visite guidate e rievocazioni storiche

Una serata alla scoperta della storia e del fascino dell’antica Oplontis. Venerdì 11 settembre torna a Torre Annunziata l’appuntamento con le “Passeggiate serali ad Oplontis 2026 – Villa di Poppea”, con visite guidate e rievocazioni storiche.
L’iniziativa è organizzata dall’Archeoclub d’Italia aps – sede di Torre Annunziata “Mario Prosperi”, nell’ambito delle aperture serali del sito archeologico.
Visite guidate dalle 19.30
Nel corso della serata saranno proposti itinerari guidati gratuiti, anche in lingua inglese, a partire dalle ore 19.30 e fino alle 21.30, orario previsto per l’ultimo percorso.
L’ingresso alla Villa di Poppea prevede invece un biglietto di 7 euro, con gratuità e riduzioni secondo la normativa vigente.
Ottavia e Poppea, le mogli di Nerone
Particolarmente suggestivo il tema scelto per accompagnare i visitatori nel viaggio nella Roma imperiale: “Le mogli di Nerone. Ottavia e Poppea a confronto”.
Il percorso sarà arricchito dalle rievocazioni storiche curate dal Gruppo Storico Oplontino, che contribuiranno a ricreare atmosfere e personaggi dell'epoca romana.
L’accoglienza dei visitatori sarà invece affidata alla Rete di Ospitalità Diffusa AreV-Od.
L’appuntamento è dunque per venerdì 11 settembre alla Villa di Poppea, con ingresso da via Sepolcri a Torre Annunziata, per una serata che unisce archeologia, storia e valorizzazione di uno dei più importanti tesori culturali della città.
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