Torre Annunziata riscopre i suoi tesori: da Oplontis alla pasta e alla pizza, nasce il tour del gusto

Un itinerario capace di raccontare Torre Annunziata attraverso il suo patrimonio archeologico e la sua secolare tradizione enogastronomica, mettendo insieme la Villa di Poppea, l'olio, l'arte bianca, gli storici pastifici e la pizza.

È l'idea alla base del progetto promosso da Gino Camera, titolare di Tenuta Nunziata, che punta alla creazione di un vero e proprio tour cittadino dedicato a un nuovo modello di turismo esperienziale.

Da Oplontis alle eccellenze della tavola

Il percorso avrà come uno dei suoi punti centrali il sito archeologico di Oplontis, per poi attraversare alcune delle pagine più significative della storia produttiva ed enogastronomica torrese: dall'antico oleificio risalente al 1943 alla tradizione dell'arte bianca e dei pastifici, fino all'evoluzione della preparazione della pizza. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Un modo per proporre al visitatore non soltanto la scoperta dei tesori archeologici della città, ma anche delle produzioni e dei saperi che ne hanno caratterizzato l'identità nel corso dei decenni.

Il progetto presentato il 18 settembre

L'iniziativa sarà illustrata venerdì 18 settembre alle ore 18, nel corso del convegno dal titolo “Oplontis e la Villa di Poppea – Il futuro di un sito archeologico. Turismo, trasporti, accoglienza e servizi di un'area cruciale della Campania”, in programma a Tenuta Nunziata, parco biologico di due ettari collegato idealmente al Parco archeologico di Pompei e ai territori vesuviani.

Al confronto prenderanno parte, tra gli altri, gli assessori regionali Enzo Maraio, al Turismo, e Mario Casillo, ai Trasporti; il commissario prefettizio del Comune di Torre Annunziata Gianluca Orlando; il presidente del Parco Nazionale del Vesuvio e sindaco di Trecase Raffaele De Luca; i sindaci di Pompei, Boscoreale e Boscotrecase, Giuseppe Tortora, Pasquale Di Lauro e Pietro Carotenuto.

Prevista inoltre la partecipazione di Giovanni Capasso, direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi dell'Unità Grande Pompei; Umberto Sansone del Ministero della Cultura; dell'imprenditore del food Vincenzo Setaro; di Gino Camera e dello chef patron e pizzaiolo Vincenzo Pagano. A moderare sarà il giornalista e scrittore Francesco De Rosa.

Camera: «Promuovere Oplontis attraverso la storia enogastronomica»

«Questo convegno – spiega Gino Camera – nasce dall'idea di sviluppo del progetto Agroclub già avviato da qualche anno. L'obiettivo è promuovere il sito archeologico di Oplontis, patrimonio della città, attraversando la storia enogastronomica di Torre Annunziata».

Un racconto che parte anche dall'unico frantoio presente in città e dai segreti della lavorazione dell'olio, prodotto che trova applicazione anche nella cosmetica, per arrivare ai prodotti della terra e alle marmellate di albicocche, arance e limoni.

Setaro e Pagano al fianco del progetto

Alla nuova proposta turistica hanno aderito altri due imprenditori torresi: Vincenzo Setaro, patron dello storico Pastificio Setaro, e Vincenzo Pagano, giovane titolare di Casa Caponi, impegnato in un percorso che punta ad abbinare lo studio e la cultura della pizza ai principi dello slow food.

«Sono due risorse di questa città – conclude Camera – che amano la propria terra e credono nel rilancio di un territorio che ha ancora tanto da offrire e da scoprire».

L'obiettivo è dunque costruire attorno a Oplontis un'offerta turistica più ampia, capace di trattenere il visitatore sul territorio e di trasformare la visita archeologica in un viaggio nella storia, nei sapori e nelle eccellenze di Torre Annunziata.