Allo Sport Club Oplonti la presentazione di “Acqua e Zammù”, libro di Roberto Di Salvo

Lo Sport Club Oplonti, nella sede di via Nazionale 921 in Torre del Greco, ospiterà mercoledì 7 ottobre 2026, alle ore 18.00, la presentazione del libro “Acqua e Zammù – Novelle per qualche giorno” (Edizioni Vulcaniche) di Roberto Di Salvo. L’evento verrà introdotto dagli indirizzi di saluto della prof. Daniela Flauto, presidente dello Sport Club Oplonti. A dialogare con l’autore saranno Maria Elefante e Salvatore Prisco. Letture dal testo a cura di Rodolfo Medina e Franca Cecora.

Roberto Di Salvo è nato a Benevento, ma Napoli è la sua città, quella in cui ha studiato, lavorato e trascorso gran parte della sua vita. Per più di quarant’anni la sua scrittura ha avuto il rigore e la misura della professione: difese d’avvocato, lavori scientifici, parole chiamate a dimostrare, argomentare, convincere.

Poi, quasi senza preavviso, il corso delle cose è cambiato. La scrittura ha preso un’altra strada, assecondando un desiderio rimasto a lungo in silenzio, finché non ha trovato il modo di farsi sentire. Le parole hanno smesso di dover dimostrare e hanno cominciato a raccontare. Sono diventate storie, personaggi, luoghi, avventure. E soprattutto fantasia. In quattro anni sono nati otto libri. Altri sono in lavorazione, con nuovi mondi che prendono forma e storie che chiedono ancora di essere raccontate. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Nel 2024 Di Salvo è tra i vincitori della ventitreesima edizione del premio letterario “Racconti della rete” con il testo “La gabbia del pastore”. Riconoscimenti anche per “La via di casa”, “Secondi scritti minimi” e lo stesso “Acqua e Zammù”, tradotto anche in spagnolo e inglese-americano, opera che ha meritato la menzione speciale al “Premio Isola d’Elba”.

Il successivo appuntamento culturale allo Sport Club Oplonti è in agenda per sabato 17 ottobre alle ore 18.00. In programma l’evento “Il Vesuvio negli occhi del viaggiatori del XIX e XX secolo”. Si tratterà di evoluzione, storie ed immagini del turismo vesuviano in epoca moderna. All’incontro, curato e condotto da Vincenzo Marasco, fondatore del “Centro Studi Nicolò D’Alagno”, parteciperanno Raffaele De Luca, presidente del Parco Nazionale del Vesuvio nonché sindaco del comune di Trecase, e Mara Fogliamanzillo, geologa e vulcanologa del Presidio Permanente Vulcano Vesuvio.