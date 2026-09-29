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Torre Annunziata, il Rotary presenta “Gemini – La nascita di un semidio” di Federico Sequino

Torre Annunziata, il Rotary presenta “Gemini – La nascita di un semidio” di Federico Sequino

Venerdì 2 ottobre l'incontro con l'autore al Maximall Pompeii presso Sapori e Dintorni. Un viaggio tra mito, coraggio e destino alle radici della nostra storia.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Un viaggio tra mito, coraggio e destino, alla scoperta delle radici della nostra storia. È il filo conduttore di “Gemini – La nascita di un semidio”, il libro del 17enne Federico Sequino che sarà presentato venerdì 2 ottobre, alle ore 19, a Torre Annunziata.

L'iniziativa è promossa dal Rotary Club Torre Annunziata Oplonti, nell'ambito delle attività dell'anno rotariano 2026/2027 del Distretto 2101 Campania. L'appuntamento si terrà presso Sapori e Dintorni Maximall Pompeii, in via Plinio 98.

Un racconto tra mito e storia

“Gemini – La nascita di un semidio” propone un percorso narrativo che intreccia mito, storia, coraggio e destino, richiamando la figura dell'eroe e il suo significato più profondo.

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Una chiave di lettura sintetizzata anche dalla frase scelta per accompagnare la presentazione: «Perché in ognuno di noi vive un eroe in attesa di essere riconosciuto».

Il programma della serata

Ad aprire l'incontro saranno i saluti di Vincenzo Pagano, presidente del Rotary Club Torre Annunziata Oplonti.

A moderare la presentazione sarà il giornalista Bernardo Esposito, giornalista di TorreSette.news, mentre Giampiero Nitrato Izzo, formatore del Rotary Club Torre Annunziata Oplonti, accompagnerà l'incontro come voce narrante.

Il libro sarà commentato da Giosuè Starita, past president del Rotary Club Torre Annunziata Oplonti. Nel corso della serata interverrà naturalmente anche Federico Sequino, autore del volume.

L'appuntamento rappresenterà un'occasione per approfondire i temi dell'opera e confrontarsi con l'autore su un racconto che, attraverso il richiamo al mondo antico, punta a interrogarsi anche sul significato contemporaneo dell'eroismo e sul percorso personale di ciascun individuo.

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