Torre del Greco, un viaggio nella storia del Vesuvio: l'iniziativa allo Sport Club Oplonti

Un viaggio nella storia del Vesuvio, attraverso immagini, testimonianze e racconti di chi, tra l'Ottocento e il Novecento, ha visitato uno dei vulcani più celebri al mondo.

L'iniziativa, in programma sabato 17 ottobre 2026, alle ore 18.00, si terrà presso lo Sport Club Oplonti, in via Nazionale 921 a Torre del Greco, ed è curata dallo storico Vincenzo Marasco del Centro Studi Storici “Nicolò d'Alagno”. L'obiettivo è ripercorrere l'evoluzione del turismo vesuviano attraverso documenti, fotografie d'epoca e testimonianze storiche.

Il Vesuvio, meta di viaggiatori e turisti

Per secoli il Vesuvio ha rappresentato una delle principali attrazioni per viaggiatori, studiosi, artisti e curiosi provenienti da ogni parte d'Europa e del mondo. Tra Ottocento e Novecento, le escursioni sul vulcano divennero un'esperienza particolarmente ricercata, contribuendo allo sviluppo di un turismo che avrebbe segnato profondamente la storia economica e sociale dei territori vesuviani. L'incontro offrirà l'occasione per riscoprire come è cambiato nel tempo il rapporto tra il Vesuvio e i suoi visitatori, attraverso racconti e immagini che restituiscono il fascino delle antiche escursioni e delle trasformazioni del paesaggio vulcanico. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Gli interventi e il contributo degli studiosi

All'appuntamento interverranno Raffaele De Luca, presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, e Mara Fogliamanzillo del Presidio Permanente Vulcano Vesuvio. Attraverso i diversi contributi sarà possibile approfondire il valore storico, culturale e paesaggistico del vulcano, mettendo a confronto le testimonianze del passato con la realtà contemporanea.

L'iniziativa rappresenta anche un'opportunità per valorizzare il patrimonio documentale e fotografico legato al Vesuvio, conservato e studiato da ricercatori e appassionati di storia locale. Un appuntamento, dunque, rivolto a quanti desiderano conoscere meglio la storia del turismo vesuviano e il ruolo che il vulcano ha avuto nell'immaginario collettivo, tra fascino, scoperta e trasformazioni del territorio