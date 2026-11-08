Walter Veltroni, «Piccola mia»: una lettera alla nipotina sul futuro

Nel suo ultimo libro, lo scrittore racconta il legame tra un nonno e una bambina, intrecciando ricordi, emozioni e riflessioni sul valore della vita e delle nuove generazioni.

Pubblicità

Continua l'appuntamento domenicale con la rubrica "Un libro, una domenica...". Oggi vi proponiamo il libro di Walter Veltroni "Piccola mia. Lettera a una bambina appena nata". Buona lettura.

C'è una notte d'estate, lunga e silenziosa, nella quale il tempo sembra fermarsi. Una bambina, Delia, di appena un anno, dorme serenamente, ignara delle domande, delle bellezze e delle infinite avventure che la attendono. Accanto a lei c'è un nonno che veglia, la guarda e pensa. Pensa al futuro che quella piccola creatura porta con sé, a tutto ciò che ancora non conosce, al mare che vedrà per la prima volta tra pochi giorni. E immagina già il suo sorriso: quello stupore autentico, assoluto, che soltanto gli occhi dei bambini sanno restituire al mondo.

Pubblicità

Pubblicità

È da questa immagine, delicata e potentissima, che prende forma il racconto di Walter Veltroni nel suo ultimo libro, dal titolo Piccola mia. Lettera a una bambina appena nata. Un'immagine semplice, quasi cinematografica, eppure capace di racchiudere una delle grandi questioni dell'esistenza: che cosa possiamo lasciare a chi verrà dopo di noi? Quale patrimonio, oltre agli oggetti e ai ricordi, merita davvero di essere consegnato alle nuove generazioni?

La risposta prende le sembianze di una lettera affettuosa, di una lunga conversazione sussurrata nel silenzio della notte. Un nonno parla alla sua nipotina, ma in realtà si rivolge a tutti: a chi si affaccia oggi alla vita, a chi ha già attraversato stagioni diverse, a chi porta dentro di sé la nostalgia del passato e, nonostante tutto, continua a cercare una ragione per guardare avanti.

Il futuro negli occhi di una bambina

Il futuro, nelle pagine di Veltroni, non è una parola astratta, né una promessa da pronunciare con leggerezza. È un volto, un sorriso, una possibilità concreta. È rappresentato da quella bambina che ancora non conosce il mare e che, proprio per questo, custodisce intatta la capacità di lasciarsene sorprendere. In lei si riflette un mondo ancora tutto da scoprire, nel quale ogni incontro può diventare una rivelazione e ogni esperienza una porta aperta.

Ecco allora che il libro assume il valore di un passaggio di testimone tra generazioni. Non un bilancio malinconico di ciò che è stato, ma un tentativo generoso di mettere a disposizione dei più giovani il meglio di una vita vissuta: esperienze, emozioni, errori, conquiste, passioni e insegnamenti. Senza impartire lezioni, senza pretendere di possedere verità definitive.

G

Vedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

La memoria personale diventa memoria collettiva

Piuttosto, con la consapevolezza di chi sa che vivere significa anche interrogarsi, cambiare idea, sbagliare strada e avere il coraggio di ricominciare. Veltroni attraversa la propria memoria e restituisce al lettore frammenti di un'infanzia fatta di gioie e ferite, di scoperte e momenti difficili. Torna ragazzo, ritrova l'energia inesauribile di un tempo, le passioni che hanno acceso la sua immaginazione, le immagini cinematografiche e le canzoni che hanno accompagnato il suo cammino.

La memoria personale diventa così memoria collettiva: nelle sue parole ciascuno può riconoscere qualcosa della propria storia, un'emozione dimenticata, una stagione della vita, una musica capace ancora di riportarci indietro. C'è poi il grande universo dei libri, presenza fondamentale in questo viaggio sentimentale e culturale.

Pubblicità

I libri, un'eredità preziosa da trasmettere

Dalle filastrocche di Gianni Rodari alle poesie di Giorgio Caproni, la letteratura si rivela come una delle eredità più belle che possiamo trasmettere. I libri non sono soltanto pagine da leggere: sono finestre, mappe, compagni di viaggio.

Ci insegnano a dare un nome alle emozioni, a comprendere il dolore degli altri, a immaginare mondi diversi e, soprattutto, a non accontentarci mai di ciò che già conosciamo.

Ma il messaggio di Veltroni non si ferma alla dimensione privata degli affetti. Dalla tenerezza del rapporto tra nonno e nipote si allarga fino a diventare una riflessione civile, un richiamo alla responsabilità individuale e collettiva.

La speranza non può essere soltanto un sentimento: deve trasformarsi in impegno, partecipazione, desiderio di costruire insieme. Significa mettere in comune, cercare l'altro invece di temerlo, riconoscere nella diversità un'occasione di arricchimento e non una minaccia.

C'è, in fondo, una straordinaria tenerezza nel pensiero che un uomo, consapevole della finitezza della propria esistenza, scelga di parlare del futuro. Non per trattenerlo, non per impartirgli istruzioni, ma per consegnargli un messaggio di fiducia. La consapevolezza che non saremo presenti per sempre rende ancora più prezioso il tempo che possiamo condividere e più urgente la necessità di lasciare tracce buone.

E allora quella bambina che dorme nella notte d'estate diventa molto più di una nipotina. È il simbolo di tutte le vite che verranno, di tutte le possibilità ancora inesplorate, di un domani che non ci appartiene, ma che abbiamo il dovere di custodire.

Pubblicità

Il suo primo incontro con il mare sarà una scoperta personale, ma anche una metafora bellissima: davanti all'immensità, ciascuno di noi può tornare a sentirsi piccolo e, proprio per questo, capace di meraviglia.

Non rassegnarsi mai: il messaggio di Veltroni

Non rassegnarsi mai. È questo il messaggio che sembra attraversare e illuminare l'intero libro. Non rassegnarsi davanti alle difficoltà, alle ingiustizie, alle delusioni. Non rinunciare alla gentilezza, alla cultura, alla bellezza, alla possibilità di cambiare le cose. Continuare a credere che il mondo possa essere migliore, a condizione che qualcuno abbia ancora voglia di impegnarsi per renderlo tale.

Il libro di Walter Veltroni si presenta dunque come qualcosa di più di un racconto autobiografico o di una lettera familiare: è un piccolo manifesto di fiducia nell'umanità, un dialogo tra la memoria e la speranza, un invito a ricucire il filo, spesso interrotto, tra le generazioni.

Perché il futuro non nasce dal dimenticare il passato, ma dalla capacità di trasformarlo in un'eredità viva. E forse non esiste modo più bello di immaginarlo che attraverso gli occhi di una bambina che ancora non ha visto il mare.

A lei, e a tutti coloro che verranno, resta l'augurio più semplice e più difficile: continuare a cercare, ad amare, a conoscere, a stupirsi. A non perdere la voglia di incontrare gli altri e di abitare il mondo con curiosità e coraggio.