A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Polizia Vasto Arenaccia hanno arrestato un giovane 22enne cittadino del Gambia, con l'accusa di rapina aggravata.

Erano da poco passate le 22 di ieri sera quando la Volante durante il controllo del territorio, ha notat, in via Palermo angolo via Bologna, una donna riversa in terra e un uomo che la strattonava violentemente.

Prontamente i poliziotti sono intervenuti e dopo una breve ma violenta colluttazione hanno bloccato il 22enne e soccorso la giovane.

Gli agenti hanno accertato che il rapinatore aveva raggiunto da tergo la vittima intenta a parlare al telefono e, dopo averle afferrato la mano con la quale teneva il cellullare, la strattonava violentemente. Alla reazione della vittima, la scaraventava in terra e iniziava a percuoterla per farle lasciare la presa.

L’uomo arrestato è stato trovato in possesso del telefono cellullare, che è stato restituito alla donna.

La vittima è stata medicata con una prognosi di 10 giorni.

Il 22enne, con precedenti di Polizia, è stato condotto al carcere di Poggioreale.

