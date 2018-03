A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Dante hanno arrestato Drammeh Modou, di 22 anni, responsabile del reato di rapina aggravata.

Poco dopo le 22 di ieri, in via Portalba a Napoli, l’uomo si era avvicinato ad una ragazza che passeggiava e, dopo averle chiesto delle monete, le rapinava il suo telefono cellulare. Quindi fuggiva in direzione di Piazza Bellini.

Pochi minuti dopo l’episodio, la Sala Operativa ha diramato la ricerca dell’extracomunitario che è stato intercettato proprio in Piazza Bellini dalla Volante.

Indosso al gambiano i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato tre cacciaviti.

Modou è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale.

