Massimo Alessandro, 22enne, è statao arrestato dagli agenti del Commissariato di Polizia "San Paolo" di Napoli. Il giovane è accusato di furto in abitazione in concorso con altra persona in fase di identificazione.

I poliziotti, su segnalazione della Sala operativa, sono intervenuti per un furto in un appartamento in via Tribuni della Plebe.

Nel momento dell’accertamento presso l’abitazione, gli agenti appena entrati nell’androne dell’edificio hanno visto due persone fuggire. Una di loro è riuscita a scappare attraverso un finestrone che portava in un garage, mentre il 22enne è stato bloccato. All’interno della tasca della felpa aveva un cilindretto, una mascherina di serratura, una pinza nera ed un borsone, con dentro alcuni oggetti in argento poi dettagliatamente riconosciuti dal proprietario dell’abitazione.

I poliziotti stanno lavorando per identificare l’altro complice.

