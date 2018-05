A cura della Redazione

Un centro di produzione documentale clandestino localizzato nella zona di Napoli centro. Brillante operazione del Nucleo Antifalsificazione Monteria dei Carabinieri. Un uomo di 64 anni, residente ad Afragola, già censito per specifici precedenti di polizia correlati alla produzione e al traffico di documenti identificativi e valuta falsa, realizzava documenti falsi nel laboratorio clandestino dallo stesso allestito a Napoli, in uno dei tanti edifici che compongono il Centro Direzionale.



Il 17 maggio scorso, il 64enne è stato visto dai militari mentre stava per effettuare l’ennesima consegna di una patente di guida, appena prodotta in favore di un cittadino italiano. L’immediata irruzione nel laboratorio di produzione ha consentito il sequestro di quarantanove carte di identità in bianco false valide per l’espatrio, di cui una compilata con i dati anagrafici; una carta di identità elettronica falsa senza dati anagrafici; sette carte di identità valide per l’espatrio oggetto di furto presso i comuni di Spinaceto (RM) e Maddaloni (CE) con i numeri contraffatti; cinque patenti di guida false senza dati anagrafici; due patenti false compilate con dati anagrafici; due codici fiscali falsi; sessanta supporti plastici con microchip per la falsificazione di carte di identità elettroniche, tessere sanitarie; duecentonovantotto supporti plastici senza microchip per la falsificazione di patenti di guida; un punzone per realizzazione timbro a secco del comune di Roma; cinque timbri a secco del comune di Roma; materiale informatico e sofisticate attrezzature specifiche per la produzione di falsi documenti di identità.



L'uomo è stato arrestato e, successivamente, posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’allestimento del laboratorio clandestino, organizzato con i dispositivi tecnici sequestrati, consentiva di poter vendere documenti falsi di ottima qualità a prezzi ritenuti particolarmente accessibili (circa 500 euro per un documento falso, prezzo variabile in funzione della complessità del documento da riprodurre e della identità del destinatario), destinati anche al mercato romano.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook