A cura della Redazione

Nella notte, gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale - sezione Volanti - hanno arrestato R. G., 45enne, napoletano, per i reati di stalking, maltrattamenti in famiglia e minacce gravi.

I poliziotti sono intervenuti in vico Consiglio per una lite domestica violenta. Il 45enne ha dapprima preso a calci la porta, rompendone la maniglia, della casa della sorella e poco dopo, entrando nell'abitazione della madre, che abita vicinissimo, ha frantumato i vetri delle porte, rotto vari suppellettili e lanciato oggetti dal balcone.

Purtroppo, questa condotta era già stata ripetuta dall'uomo nel pomeriggio. In quella circostanza, sempre per gli stessi motivi, erano dovuti intervenire la Volante del Commissariato Montecalvario e personale del 118 per trasportarlo in ospedale, per le cure del caso.

L’uomo, infatti, in evidente stato di agitazione, aveva minacciato la madre e la sorella, perché intervenuta in difesa dell’anziana donna e successivamente lanciato vari oggetti dal balcone.

Entrambe le donne hanno dichiarato agli agenti che più volte il 45enne ha avuto reazioni del genere, creando loro, nel tempo, un grave stato d’ansia tale da temere per la loro incolumità.

Per questo motivo gli agenti hanno arrestato l’uomo e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, lo hanno condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale.

