Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno arrestato un 23enne marocchino per il reato di rapina, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Nel transitare in Corso Umberto, all’altezza di via San Candida, i poliziotti hanno notato uno scooter di colore nero a terra ed un ragazzo nordafricano che aggrediva una giovane ragazza.

Alla vista della Polizia l'extracomunitario ha tentato la fuga dirigendosi in via Lavinaio, inseguito dai poliziotti. Gli agenti hanno accertato che il 23enne marocchino aveva pochi minuti prima sottratto con violenza il cellulare alla giovane vittima sferrando un pugno al centro del torace.

La fuga del 23enne è proseguita per via Nolana, via Soprammuro, via Carmignani e via Giacomo Savarese dove gli agenti, con non poca fatica, sono riusciti a bloccarlo, riportando lesioni fisiche.

I poliziotti inoltre hanno accertato che per lo scooter abbandonato dal marocchino, era stata sporta denuncia di furto pochi giorni prima .

Il magrebino è stato associato alla Casa Circondariale di Poggioreale.

