A cura della Redazione

Nel corso di servizi di vigilanza mirati alla prevenzione e repressione di furti e borseggi alla Stazione Centrale di Napoli, Essam Omar, algerino di 38 anni, è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato.

L'uomo si aggirava all’interno della scalo ferroviario scrutando insistentemente i bagagli e le borse dei viaggiatori in transito e attirava pertanto l’attenzione del personale Polfer in abiti civili. Monitorato a debita distanza, con mossa fulminea estraeva un paio di occhiali dallo zaino di un viaggiatore e si dava alla fuga. Inseguito, veniva bloccato con ancora tra le mani il maltolto, riconsegnato poi al proprietario che non si era accorto di nulla.

Arrestato per furto aggravato, l’algerino è stato condotto presso le camere d’attesa della locale Questura, in attesa del rito direttissimo.

Denunciato all’Autorità giudiziaria un napoletano di 36 anni, per il reato di truffa. Aveva avvicinato tre cittadini del Sudan proponendosi di aiutarli ad effettuare l’acquisto presso le biglietterie automatiche dei biglietti del treno per Milano. In realtà il napoletano aveva acquistato le sole prenotazioni del treno del costo di 20 euro a fronte dei 60 del costo reale dell’intero biglietto.

I tre stranieri, privi di documenti, sonos tati fotosegnalati e denunciati per il reato di immigrazione clandestina.

Denunciato anche un altro napoletano di 22 anni. Adocchiato dai poliziotti per il suo atteggiamento sospetto nei pressi dei treni in partenza, veniva sottoposto a controllo e trovato in possesso di due cellulari contraffatti: sottoposti a sequestro penale, il giovane veniva deferito per il reato di ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook