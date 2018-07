A cura della Redazione

E' in attesa di un trapianto di cuore e sostiene l'esame di maturità. Per la prima volta nella storia dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, presso il reparto di Cardiochirurgia Generale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” dell’Ospedale Monaldi di Napoli, diretto da Marisa De Feo, Pasquale, un ragazzo di 18 anni, ha sostenuto l’esame di maturità scientifica. Questa mattina, grazie all’autorizzazione del direttore dell’ufficio scolastico regionale della Campania, Luisa Franzese, si è riunita la commissione del Liceo Virgilio di Pozzuoli e il giovane paziente ha sostenuto la prova di Italiano, scegliendo una traccia sulla paura; domani toccherà alla prova di matematica e il 9 luglio alla terza prova scritta. Mentre il 12 luglio Pasquale sosterrà il colloquio orale.

«Mio figlio aveva un po’ di timore a svolgere l’esame in ospedale perché, ovviamente, avrebbe preferito farlo a scuola insieme ai suoi compagni. Ma ha affrontato la prova con grande serenità e coraggio anche in una stanza di ospedale. Vorrei ringraziare i medici e il personale del reparto che si sono impegnati per fare in modo che Pasquale riuscisse a sostenere l’esame al meglio». ha spiegato la mamma del giovane maturando.

«Questo episodio rientra nelle attività dell’Uoc di Cardiochirurgia Generale che opera in sinergia con l’Unità operativa semplice dipartimentale di Cardiochirurgia dei Trapianti ed assistenze meccaniche diretta da Ciro Maiello - spiega Marisa De Feo -. Da sottolineare - aggiunge - l’eccezionalità dell’ultimo mese che ha visto un incremento sensibile proprio dell’attività trapiantologica con 6 trapianti di cuore in una settimana, tutti con esito positivo. Inoltre, proprio sabato scorso, sempre presso questa Unità operativa, Andrea Petraio ha effettuato, in urgenza, un impianto di Berlin Heart biventricolare in un giovane di 20 anni in lista trapianti urgente da 7 giorni e per il quale non è stato possibile avere un cuore compatibile».

«L’integrazione tra scuola e mondo sanitario è fondamentale, il mio plauso al personale delle strutture interessate per il lavoro svolto con professionalità ed abnegazione», commenta Antonio Giordano, commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera dei Colli.

(nella foto, l'équipe medica insieme ad alcuni componenti della commissione d'esame)

