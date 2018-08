A cura della Redazione

Un topo entra in casa e morde il dito di una mano. E' la brutta avventura capitata ad un medico a Napoli, in via Petrarca, 'salotto' della città. La denuncia arriva da Alessia Giangrasso, dirigente superiore del Coordinamento operativo nazionale interforze tutela ambientale.

In particolare, Giangrasso è responsabile del Nucleo operativo ambientale, oltre che residente in quella zona, e punta il dito contro l'amministrazione comunale e contro "il sindaco, la massima autorità sanitaria, colpevole di abbandono politico".

"Nel tratto di Posillipo che comprende via Petrarca - spiega Giangrasso -, c'è un totale abbandono. Sono mesi, anzi anni che segnaliamo la presenza di feci, spazzatura, insetti, parassiti. Non è il primo caso di un topo che entra in casa, questa volta è riuscito finanche a mordere un cittadino. Non solo - aggiunge - in questa zona consentono il passaggio del bus per turisti sotto alberi infestati di pidocchi. Ma ci si rende conto? Qui parliamo di topi di fogna, non di topi di campagna".