A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato "San Giovanni" di Napoli, nella serata di ieri, hanno arrestato Vincenzo Marigliano, pluripregiudicato 34enne, sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata. L'uomo deve rispondere di porto e detenzione illegale di pistola e di munizionamento da guerra, nonché ricettazione di uno scooter che risultava essere stato oggetto di rapina il 27 luglio scorso.

I poliziotti, transitando in via Alveolo Artificiale, in direzione di via Ammiraglio Aubry, all’incrocio con la via Taverna del Ferro incrociavano una moto di grossa cilindrata ed uno scooter, entrambi con due persone a bordo, tutti con casco integrale calzato, che viaggiavano a velocità molto sostenuta.

Insospettiti dai quattro centauri, si sono posti all’inseguimento dei due motoveicoli, intimando l’alt con i segnali acustici e sonori che sono stati completamente ignorati. Senza demordere, gli agenti hanno continuato l’inseguimento e, giunti nei pressi del viale Due Giugno, la moto di grossa cilindrata riusciva a far perdere le proprie tracce, mentre gli occupanti dello scooter abbandonavano il mezzo scappando a piedi in direzione delle case popolari di via Alveo Artificiale.

I poliziotti sono scesi dalla auto di servizio ed hanno intrapreso un inseguimento a piedi, riuscendo a bloccare uno dei due, Marigliano, che impugnava una pistola Sab-G-90, con matricola abrasa, con il colpo in canna e pronta all’uso. Grazie alla prontezza dei poliziotti, l’uomo è stato bloccato e disarmato.

Dell’accaduto è stata data immediata notizia alla sala operativa che, contestualmente all’invio di altri equipaggi in ausilio ai colleghi del Commissariato San Giovanni, diramava la nota di segnalazione di colpi di arma da fuoco nella via Villa San Giovanni , all’altezza del civico 122, posto alle spalle della roccaforte di un consorteria criminale attiva nella zona di San Giovanni.

Nel quartiere arrivavano, in ausilio ai colleghi, due equipaggi del Commissariato Ponticelli e dell’Ufficio di Prevenzione Generale, per tentare di rintracciare il secondo occupante dello scooter.

Effettuando una bonifica dell’area dove era stato abbandonato lo scooter, in particolare nei giardinetti antistanti la via Alveo Artificiale, i poliziotti hanno rinvenuto una pistola mitragliatrice marca Luger, fornita di caricatore con 16 cartucce 9x21 ed una 9x19 incamerata e, poco distante, in una cabina dell’acquedotto, un casco presumibilmente indossato dal passeggero scappato.

Intanto in via Villa San Giovanni i poliziotti intervenuti per la segnalazione dei colpi di arma da fuoco hanno rinvenuto, all’esterno del suddetto civico, 12 bossoli che, fortunatamente, non hanno ferito alcuno.

Il tutto sequestrato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria mentre l’uomo è stato prima accompagnato nelle camere di Sicurezza della Questura e questa mattina tradotto al carcere di Secondigliano.

