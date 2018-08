A cura della Redazione

Gli agenti dell’Unita Operativa Chiaia della Polizia Municipale di Napoli, in collaborazione con gli ausiliari del traffico ANM, impegnati nel weekend nei controlli per il contrasto dei parcheggiatori abusi.

Le zone interessate sono state via Orsini, via Chiatamone, Riviera di Chiaia, via Mergellina e Viale Dohrn, con particolare attenzione in via Posillipo. Elevati 15 verbali a carico di parcheggiatori abusivi con la notifica dell’immediato ordine di allontanamento e 270 verbali per la sosta.

Per tali soggetti si provvederà a verificare la reiterazione del comportamento illecito allo scopo di richiedere in Questura il Divieto di Accesso (DACUR), di durata variabile fino a sei mesi nei confronti di chi non ha precedenti penali, e da sei mesi a due anni per coloro che negli ultimi cinque anni sono stati condannati con sentenza di appello o definitiva per reati contro la persona o il patrimonio.

Stretta anche nei pressi di Edenlandia, in viale Kennedy. Qui, da quando il parco divertimenti ha riaperto, gli abusivi della sosta hanno iniziato una fiorente attività. Sei le persone beccate in flagranza mentre chiedevano soldi agli automobilisti. Anche per loro possibile l'applicazione del DACUR.