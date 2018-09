Napoli - Polizia arresta tre parcheggiatori abusivi a Coroglio

A cura della Redazione

Tre parcheggiatori abusivi arrestati dalla Polizia a Napoli.

Intorno alle 22.30 di ieri, un giovane, alla guida di una motocicletta, raggiunge uno dei locali di via Coroglio per partecipare ad una festa. Prima di entrare nel locale parcheggia la sua moto in una spianata in via Arena S. Antonio. Ma qui gli si avvicinano tre parcheggiatori i quali pretendono la somma di 5 euro per evitare possibili danni al mezzo.

La vittima, temendo questo, pur acconsentendo alla richiesta, decide di chiamare la Polizia di Stato.

Le pattuglie dei Falchi presenti sono immediatamente intervenute e hanno rintracciato in via Arena S. Antonio i tre parcheggiatori, trovati in possesso della somma di 154,50 euro, di un coltello a serramanico e di un attrezzo multiuso con tanto di lama con punta e taglio.

In manette Massimo Barone, di 47 anni, Antonio Rigillo, di 47 anni, e Gianluca Esposito, di 31 anni.

I tre napoletani, tutti con precedenti specifici, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Poggioreale.