A cura della Redazione

Gli uomini della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone e Cassino hanno fermato un furgone con a bordo due persone napoletane, all’altezza del casello di Ceprano direzione Sud dell'autostrada A1.

Nel corso del controllo, nel vano posteriore del mezzo, noleggiato da una società campana, sono state rinvenute ben 32 batterie, oltre a chiavi alterate e altre attrezzature da cantiere comprensive di scale in alluminio

I due fermati non hanno saputo (o voluto) fornire nformazioni circa la provenienza della merce, contraddicendosi anche sulla destinazione della stessa. Scattata per entrambi la denuncia per ricettazione, e possesso di chiavi alterate e grimaldelli.

Tutto il materiale è sequestrato al fine di riconsegnarlo al legittimo proprietario.

Le batterie, verosimilmente, erano destinate ad essere “piazzate” illegalmente sul mercato africano.

