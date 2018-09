A cura della Redazione

Gli agenti di Polizia del Commissariato di Bagnoli hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, E. G., 26enne.

Questa notte i poliziotti, durante un servizio di controllo del territorio in viale Kennedy, angolo via Barbagallo, hanno incrociato un motociclo Honda SH 300, con due persone a bordo, di cui il passeggero senza casco, condotto dal giovane. Quest'ultimo, alla vista della Volante, per eludere un eventuale controllo, ha accelerato, salendo sul marciapiede, dandosi alla fuga contromano.

Ne è nato un inseguimento rocambolesco, durante il quale gli agenti temendo per l’incolumità di altri automobilisti che sopraggiungevano, hanno azionato i dispositivi acustici e luminosi.

La fuga è terminata in viale Kennedy, angolo via Nuova Agnano, dove i due, inseguiti a debita distanza, hanno perso il controllo del motociclo.

I due giovani sono stati accompagnati dal personale del 118 in ospedale.

Il 26enne, che aveva la patente sospesa, e il passeggero, 25 anni, sono entrambi conosciuti alle forze all’ordine per vari pregiudizi di polizia.