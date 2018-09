A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Secondigliano hanno arrestato Francesco Loasses, napoletano di 44 anni, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri pomeriggio, in via Cupa Signoriello, i poliziotti hanno fermato l’uomo che viaggiava a bordo di un’auto scoprendo che, in una borsetta a tracolla che indossava, aveva nascoste due tavolette di hashish per un peso complessivo di circa 200 grammi.

Loasses, con precedenti specifici, pertanto è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale.

