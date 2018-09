A cura della Redazione

Nel corso del primo tempo della partita Juve-Napoli, personale della Polizia di Stato della Digos, ha tratto in arresto un tifoso azzurro, non residente in Campania.

L'uomo, nel settore ospiti, ha sradicato un seggiolino e lo ha lanciato nell’adiacente settore est, occupato dai supporters bianconeri.

Dovrà rispondere di danneggiamento e lancio di oggetti.