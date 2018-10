A cura della Redazione

Una lapide per ricordare Francesco Della Corte, la guardia giurata di Marano di Napoli morta a seguito dell'aggressione subita ad opera di giovanissimi (due 16enni ed un 17enne, poi arrestati dalla Polizia) all'esterno della Stazione Metro di Piscinola nel marzo scorso.

E' stata scoperta a Napoli, proprio nei pressi dello scalo ferroviario, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Luigi de Magistris, del Prefetto Carmela Pagano, del Questore Antonio de Iesu, del Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri Ubaldo Del Monaco, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Gianluigi D'Alfonso, del Comandante della Polizia Locale Ciro Esposito. Insieme a loro, i familiari: i figli Marta e Francesco e la moglie Annamaria.

L'iniziativa è stata promossa dal Comune di Napoli in collaborazione con l'Associazione Libera, il Coordinamento campano dei familiari delle vittime di criminalità, la Fondazione Polis, l’ANM, l'EAV e le scuole del territorio.

«Spero che ora chi sia intervenuto istituzionalmente prosegua negli intenti esposti e che non sia stata solo una passerella mediatica - ha dichiarato il leader dell Associazione nazionale guardie particolari giurate, Giuseppe Alviti -. Ciccio deve e vive ogni giorno in noi per il messaggio di umiltà e dedizione alla famiglia e al lavoro che non è da tutti, oggi non devono spegnersi i riflettori… anzi accenderne di nuovi».

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook