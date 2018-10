A cura della Redazione

Allagati alcuni locali dell'Ospedale del Mare di Ponticelli. Le pozzangehre si sono formate a seguito della violenta pioggia di stanotte. L'acqua ha invaso la zona antistante il pronto soccorso ed altre aree, tra cui quella destinata alla dialisi e alla radioterapia.

In merito, il commissario ad acta, Ciro Verdoliva, esclude "che gli allagamenti di questa notte possano essere causati da problemi strutturali anche perché se così fosse tali episodi si sarebbero dovuti verificare anche in altre occasioni di pioggia copiosa, che non sono mancate negli ultimi tre anni e dal completamento del complesso ospedaliero. Le strutture - prosegue il manager sanitario - vanno manutenute, le superfici terrazzate devono essere pulite costantemente e le pluviali vanno protette da materiali idonei per non causare intasamenti; solo così è possibile che anche in occasione di eventi metereologici avversi, il “costruito” svolga perfettamente la propria funzione”.

(foto repertorio)

