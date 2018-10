A cura della Redazione

Sono otto i componenti della "banda del buco" che ha tentato due rapine in altrettanti istituti di credito a Napolie provincia. Sono stati catturati dalla Squadra Mobile partenopea - Sezione Antirapina.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ha avuto inizio a seguito del tentativo di rapina con “la tecnica del buco” posto in essere l’8 febbraio 2018 in danno della Deutsche Bank, filiale di Piazza Medaglie d’Oro a Napoli,

Nell’occasione vennero acquisiti elementi investigativi che consentirono di individuare alcuni soggetti dediti stabilmente alla commissione a questo tipo di reati. Ricostruita e filmata, sin da giugno 2018, l’attività preparatoria ed esecutiva di un altro "colpo" che stavano preparando a Casalnuovo. Per diversi mesi gli indagati, introducendosi all’interno di una fabbrica abbandonata, avevano scavato un cunicolo conducente alla filiale Unicredit del posto, nella quale hanno cercato di introdursi il 16 luglio scorso attraverso un foro praticato nel pavimento. Quello era il giorno in cui sarebbe stata consegnata un’ingente somma di denaro, circa 400mila euro.

La rapina non fu portata a termine in quanto alcuni componenti del gruppo criminale, appostati nei pressi dell’istituto di credito con le funzioni di “palo”, dopo essere stati controllati da personale delle forze dell'ordine, hanno comunicato subito dopo ai loro complici di non entrare in banca.

Sono state eseguite nell’immediatezza diverse perquisizioni presso le abitazioni degli indagati e presso la fabbrica abbandonata, dove sono stati acquisiti importanti elementi probatori. Rinvenuti e sequestrati un generatore di corrente alimentato a benzina, cavi elettrici collegati a lampadine utilizzate per illuminare il cunicolo fognario, vari attrezzi di scavo, spugne di grosse dimensioni e alcuni proiettili.

