A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Chiaiano hanno sequestrato 50 fusti parzialmente essiccati di marijuana.

I poliziotti, su segnalazione del Commissariato di Scampia, si sono recati in via Nuovo Dietro La Vigna, dove all’interno dell’ex alloggio del custode, in disuso, di un complesso scolastico, c’erano 50 piante di marijuana, alcune poste a testa in giù appese a dei fili metallici, ed altre collocate su una rete di materassi in metallo ed essiccate

La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook