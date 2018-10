A cura della Redazione

Ferisce con un coltello un pusher gambiano. E' accaduto nella notte a Napoli. Un turista statunitense di 26 anni avrebbe concordato con lo spacciatore l'acquisto di una dose di droga in piazza Bellini. Poi il pusher lo avrebbe invitato a seguirlo in un vicoletto in zona Tribunali, forse per cedergli lo stupefacente.

A questo punto, però, sarebbe nata una discussione e l'americano avrebbe estratto il coltello ferendo al petto l'extracomuniatrio. Quest'ultimo è stato poi portato in ospedale, è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

L'aggressore è stato fermato dalla Polizia.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook