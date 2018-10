A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Poggioreale hanno arrestato Emanuele Fontone, 36enne di Casalnuovo, per inottemperanza alla sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza a cui è sottoposto.

I poliziotti, durante il controllo del territorio, poco dopo mezzogiorno, transitando in Piazza Coppola, hanno notato un’autovettura con a bordo tre uomini.

Durante il controllo, il passeggero, in un primo momento, ha dichiarato ai poliziotti di non avere documenti. Da un accurato approfondimento è emerso però che l’uomo in realtà è sottoposto alla misura restrittiva con l’obbligo di soggiorno nel Comune di Casalnuovo di Napoli per la durata di tre anni.

