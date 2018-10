A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato "Vicaria-Mercato" di Napoli hanno arrestato un 32enne senegalese, pregiudicato, per il reato di rapina impropria. I poliziotti, transitando per via Lavinaio a Napoli, hanno notato un uomo rincorrere un extracomunitario di colore, che dopo averlo raggiunto gli chiedeva qualcosa.

E’ nata una colluttazione e il cittadino senegalese ha sferrato un pugno all’uomo, facendolo cadere a terra, dopo di che è fuggito verso Corso Umberto. Gli agenti hanno inseguito il 32enne, che nel tragitto si è disfatto di un cellulare che aveva tra le mani, gettandolo a terra.

I poliziotti sono riusciti a recuperare lo smartphone, restituendolo alla vittima, ed a bloccare il rapinatore. Gli agenti hanno accertato che la vittima, in via Marina, mentre si accingeva a scendere da un autobus, si era accorto che il senegalese gli aveva asportato il suo cellulare.

La vittima è stata accompagnata in un presidio ospedaliero per le cure mediche mentre il 32enne è stato arrestato.

