A cura della Redazione

Diversi chili di droga, armi, cartucce, passamontagna. E' il bilancio di un’operazione eseguita ieri pomeriggio dagli agenti del Commissariato di Secondigliano nel Parco Arcobaleno. I poliziotti hanno svolto un’intensa attività investigativa che li ha portati nel complesso di edilizia privato di via Monte San Michele dove è stata fatta l’importante scoperta.

Infatti nei tombini delle acque di scarico situati nell’area garage del condominio erano nascoste armi, munizioni ma soprattutto droga.

Gli agenti, con la collaborazione del cane poliziotto “Kira” dell’Unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno rinvenuto e sequestrato 5 tavolette di hashish per un peso di circa 3,6 kg, 2 barattoli di cocaina per un peso di circa 1,2 kg, una pistola Beretta, un’altra Tanfoglio, 172 cartucce, 4 passamontagna ed un manufatto artigianale calamitato, quest’ultimo utilizzato per nascondere la droga facendola aderire alle parti metalliche di veicoli oppure nelle pareti per evitare controlli.

La droga, il cui valore commerciale è stato stimato intorno ai 100.000 euro, le armi e le munizioni sono state sequestrate.

